United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 84,56 USD.

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 84,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die United Parcel Service-Aktie bei 84,91 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,47 USD. Zuletzt wurden via New York 469.870 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 71,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,06 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,77 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,67 USD für die United Parcel Service-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 21,22 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,52 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht