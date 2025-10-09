United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 86,01 USD.

Die United Parcel Service-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 86,01 USD nach. Bei 86,01 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 86,26 USD. Bisher wurden heute 94.251 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,00 USD) erklomm das Papier am 25.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,59 Prozent. Am 12.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,66 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 127,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 21,22 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,47 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor einem Jahr eingebracht