DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.456 -0,6%Nas21.835 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,63 +1,7%Gold3.642 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
So entwickelt sich United Parcel Service

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verzeichnet am Abend Verluste

10.09.25 20:24 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 83,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
72,39 EUR 0,46 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 83,90 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 83,73 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,00 USD. Zuletzt wurden via New York 458.360 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 145,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 83,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,00 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.

United Parcel Service ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen