United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verzeichnet am Abend Verluste

So entwickelt sich United Parcel Service

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 83,90 USD.

Die United Parcel Service-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 83,90 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 83,73 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,00 USD. Zuletzt wurden via New York 458.360 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 145,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 83,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,00 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.

United Parcel Service ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

