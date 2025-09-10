United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 83,96 USD nach oben.

Das Papier von United Parcel Service legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 83,96 USD. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,98 USD aus. Mit einem Wert von 82,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 478.810 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 72,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 2,33 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 6,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

