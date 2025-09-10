DAX23.685 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.093 +1,3%Nas22.042 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,51 -1,6%Gold3.636 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX knapp in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

11.09.25 16:13 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 83,96 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
71,77 EUR -0,62 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von United Parcel Service legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 83,96 USD. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,98 USD aus. Mit einem Wert von 82,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 478.810 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 72,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 2,33 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 6,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen