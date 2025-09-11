DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.920 -0,4%Nas22.134 +0,4%Bitcoin98.307 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.643 +0,3%
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
United Parcel Service im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verteuert sich am Nachmittag

12.09.25 16:10 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verteuert sich am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 84,88 USD.

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 84,88 USD. Bei 84,94 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 84,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 152.954 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. 70,83 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 11.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,39 Prozent.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,67 USD.

Am 29.07.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,51 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

