Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Kursentwicklung im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service legt am Nachmittag zu

12.11.25 16:08 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service legt am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 95,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
82,52 EUR 0,57 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 95,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 96,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.780 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 138,64 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 82,00 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,36 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,33 USD.

United Parcel Service gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,43 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 22,22 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
11.11.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
