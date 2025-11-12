United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gewinnt am Abend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 96,17 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 96,17 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bei 96,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,49 USD. Zuletzt wechselten 345.839 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,64 USD. Mit einem Zuwachs von 44,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,73 Prozent.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,33 USD an.

Am 28.10.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,80 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,43 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,22 Mrd. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur United Parcel Service-Aktie