United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Abend nordwärts

United Parcel Service im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 83,80 USD zu.

Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 83,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 83,82 USD. Bei 82,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 475.777 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 145,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,15 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,00 USD.

United Parcel Service ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,22 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,46 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen