United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 95,59 USD.

Die United Parcel Service-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 95,59 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 95,23 USD. Bei 95,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 124.631 United Parcel Service-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 138,64 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,04 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 16,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die United Parcel Service-Aktie im Durchschnitt mit 127,33 USD.

Am 28.10.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,22 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,43 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,88 USD je United Parcel Service-Aktie.

