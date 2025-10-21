United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Dienstagnachmittag fester

So entwickelt sich United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 87,00 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 87,00 USD. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 87,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 98.953 United Parcel Service-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 66,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 6,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,55 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,00 USD aus.

United Parcel Service ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 USD je Aktie generiert. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,44 USD je Aktie belaufen.

