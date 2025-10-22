United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken United Parcel Service am Nachmittag auf rotes Terrain

United Parcel Service im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 87,43 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 87,43 USD. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 87,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,75 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137.231 Stück gehandelt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 39,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 82,00 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 6,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,55 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,00 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

