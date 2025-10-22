United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken United Parcel Service am Mittwochabend auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 87,44 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 87,44 USD ab. In der Spitze büßte die United Parcel Service-Aktie bis auf 87,16 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 319.597 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Parcel Service-Aktie somit 39,70 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,22 Prozent.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,00 USD.

United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

