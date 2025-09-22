United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gewinnt am Dienstagnachmittag

Kurs der United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 85,20 USD.

Das Papier von United Parcel Service konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 85,20 USD. Bei 85,20 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,50 USD. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 138.556 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,00 USD) erklomm das Papier am 25.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,76 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,55 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,67 USD.

United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

