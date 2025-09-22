United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Kurs der United Parcel Service

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,55 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 84,55 USD. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 85,71 USD. Mit einem Wert von 84,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 326.758 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 71,50 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,55 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,67 USD an.

Am 29.07.2025 äußerte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,48 USD im Jahr 2025 aus.

