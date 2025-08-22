DAX24.261 -0,4%ESt505.454 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.407 -0,5%Nas21.537 +0,2%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1689 -0,3%Öl68,66 +1,3%Gold3.374 +0,1%
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag leichter

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 88,19 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
76,02 EUR 0,61 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 88,19 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 88,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,35 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.635 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,00 USD) erklomm das Papier am 25.10.2024. Gewinne von 64,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,29 USD ab. Mit einem Kursverlust von 4,42 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,67 USD an.

United Parcel Service veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,65 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 21,22 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

