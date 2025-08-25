United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 88,02 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 88,02 USD zu. Die United Parcel Service-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 105.585 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 145,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 64,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,29 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,52 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,67 USD je United Parcel Service-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 6,54 USD in den Büchern stehen haben wird.



