United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 87,46 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 87,46 USD. In der Spitze fiel die United Parcel Service-Aktie bis auf 87,06 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,53 USD. Zuletzt wechselten 335.693 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,79 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.08.2025 bei 84,29 USD. Mit einem Kursverlust von 3,62 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,55 USD belaufen. Analysten bewerten die United Parcel Service-Aktie im Durchschnitt mit 130,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 28.10.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

