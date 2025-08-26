United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 87,99 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 87,99 USD zu. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 88,02 USD. Bei 87,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 138.659 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 39,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,29 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 4,21 Prozent sinken.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 6,52 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

