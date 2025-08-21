DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.616 +0,4%Nas21.591 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Aktienentwicklung

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verteidigt Stellung am Abend

27.08.25 20:24 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verteidigt Stellung am Abend

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der United Parcel Service-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 87,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
75,95 EUR 1,01 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 87,48 USD bewegte sich die United Parcel Service-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 88,03 USD. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 87,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 372.477 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 145,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 65,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.08.2025 (84,29 USD). Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 3,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,67 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
