United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 87,24 USD.

Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 87,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 86,92 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,11 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 155.750 United Parcel Service-Aktien.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 84,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,38 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,67 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

United Parcel Service veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21,22 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,52 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.net

