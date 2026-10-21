Upsales Technology Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Upsales Technology Registered hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 SEK gegenüber 0,520 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 42,3 Millionen SEK gegenüber 38,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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