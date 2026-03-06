DAX25.113 +0,4%Est506.092 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7600 -6,0%Nas27.137 +0,2%Bitcoin58.305 -4,9%Euro1,1646 +0,1%Öl94,73 -0,6%Gold4.503 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Amazon 906866 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX fester -- Wall Street kaum verändert -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Victoria's Secret, Fulcrum, Marvell, Micron, Abivax, Super Micro, Bayer, DroneShield im Fokus
Top News
Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026 Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026
Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Rüstungskonzern erhält milliardenschwere Aufträge aus Rumänien Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Rüstungskonzern erhält milliardenschwere Aufträge aus Rumänien
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Uralte Gesetze: MV-Ministerin will Arbeitsschutz reformieren

02.06.26 15:23 Uhr

SCHWERIN (dpa-AFX) - Deutschland hat ein Heimarbeitsschutzgesetz, das am 14. März 1951 in Kraft getreten ist. Das Jugendarbeitsschutzgesetz stammt aus den 1970er Jahren, das Arbeitsschutzgesetz aus den 1990ern. Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) findet vieles in den Gesetzen nicht mehr zeitgemäß und strebt deshalb eine grundlegende Reform an.

Die Rahmenbedingungen hätten sich geändert, sagt die Ministerin. Die Gesetze seien aber nur punktuell angepasst worden. Außerdem gebe es Doppel-Regelungen. Eine Neufassung solle schlank ausfallen und Bürokratie abbauen, wünscht sich Drese.

Reform des Jugendarbeitsschutzgesetzes

Besonders dringlich erscheinen ihr Änderungen beim Jugendarbeitsschutz. In immer mehr Bundesländern verweigerten Ärzte die vorgeschriebenen Jugendarbeitsschutzuntersuchungen mit der Begründung, dass die Kosten die zulässigen Gebühren um ein Vielfaches überstiegen, erläutert Drese. Ohne diese gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung dürften Jugendliche aber keine Lehrstelle antreten.

Sie müssten mühsam einen Arzt suchen, der diese Untersuchungen noch vornehme. "Teilweise erfolgt auch eine privatrechtliche Abrechnung der Ärztinnen und Ärzte gegenüber den Eltern, die diese Kosten dann gegenüber dem Land nicht geltend machen können." Dass die Länder die Kosten tragen müssen, sieht Drese auch kritisch.

Ziel: Bürokratieabbau

Nun soll die Bundesregierung nach Vorstellung der Schweriner Ministerin gemeinsam mit den Ländern alle nationalen Gesetze zum Arbeitsschutz auf den Prüfstand stellen - mit dem Ziel, "aufzuheben, was sich überlebt hat, zusammenzufassen, was ähnliche Regelungsinhalte besitzt und das Gesetzeswerk insgesamt zu verschlanken und damit von unnötiger Bürokratielast zu befreien".

Das Schweriner Kabinett stimmte Dreses Vorstoß zu. Nun soll er dem Bundesrat vorgelegt werden. Dieser wiederum soll die Bundesregierung zum Handeln auffordern./ili/DP/he