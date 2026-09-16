Uranium Royalty präsentierte Quartalsergebnisse

16.09.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 113,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Uranium Royalty hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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