Uranium Royalty präsentierte Quartalsergebnisse
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Uranium Royalty hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 113,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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