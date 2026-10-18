Urban Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Urban Company veröffentlichte am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,20 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 5,37 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 41,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -0,824 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,20 Milliarden INR ausgegangen.
Redaktion finanzen.net
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