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Urban Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Urban Company Limited Registered Shs 144A Reg S
158.30 4.05 2.63 %
Charts | News | Analysen

Urban Company veröffentlichte am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,20 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,37 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 41,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -0,824 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,20 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.net

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