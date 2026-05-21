urban-gro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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urban-gro hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,92 USD gegenüber -7,750 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.net
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