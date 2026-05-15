Urban One A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Urban One A lud am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Urban One A ein Ergebnis je Aktie von -2,640 USD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,81 Prozent auf 77,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net