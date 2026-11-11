Urban One A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

11.11.26 06:35 Uhr

Urban One A stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 26,39 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,640 USD erwirtschaftet worden.

Urban One A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net