Urban One: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Urban One äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 26,39 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,640 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,05 Prozent auf 88,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Urban One 92,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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