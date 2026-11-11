Urban One: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

11.11.26 06:35 Uhr

Urban One äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 26,39 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,640 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,05 Prozent auf 88,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Urban One 92,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net