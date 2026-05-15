Urban One stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Urban One hat am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,69 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,81 Prozent auf 77,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 92,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.net