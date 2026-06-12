Ureru Net Advertising stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Ureru Net Advertising veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,55 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -6,760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 365,9 Millionen JPY gegenüber 317,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net