DAX24.872 -1,1%Est506.236 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 -4,2%Nas25.771 -1,5%Bitcoin54.614 -2,4%Euro1,1397 -0,3%Öl77,17 -1,3%Gold4.133 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Dow startet leichter -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX verbrennt Milliarden an Börse -- Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti im Fokus
Top News
Wolfspeed-Aktie bricht weiter deutlich ein - platzt die Spekulationsblase? Wolfspeed-Aktie bricht weiter deutlich ein - platzt die Spekulationsblase?
AMC-Aktie im Sinkflug: Ausgabe neuer Aktien sorgt für massiven Anlegerfrust AMC-Aktie im Sinkflug: Ausgabe neuer Aktien sorgt für massiven Anlegerfrust
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Urlaub in den Bergen - Eine kühlere Alternative zum Strand?

23.06.26 15:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
6,03 EUR 0,08 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
9,13 EUR 0,03 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
26,09 EUR -0,34 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
7,20 EUR 0,02 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EHRWALD/ZUGSPITZE (dpa-AFX) - Die Alpen als sommerlicher Zufluchtsort? Das könnte angesichts zunehmender Hitzewellen in Zukunft im Trend liegen. Der Klimawandel berge bei allen Herausforderungen auch Chancen für die Alpenregion, sagt Marc Zebisch, Leiter am Zentrum für Klimawandel und Transformation bei Eurac Research, beim dritten "AlpenKlimaGipfel" auf der Zugspitze.

Wenn Hitzewellen sich häuften, könnten die Alpen als vergleichsweise kühler Urlaubsort immer attraktiver werden, so Zebisch.

"Die Alpen könnten eine Art Refugium werden für Biodiversität, für Arten, die dann nur noch in den Alpen ihre Habitate finden, oder auch für Menschen." Ein Urlaub in den heimischen Bergen könnte im Vergleich zu touristischen Zielen, die eher mit dem Flugzeug erreichbar sind, zudem eine klimafreundliche Alternative darstellen.

Herausforderung: Erschwingliche Preise für Touristen

Ein Sommerurlaub in den Bergen hängt jedoch auch vom Geldbeutel ab. Wer etwa die Seilbahn zur Zugspitze nutzen möchte, zahlt für die Hin- und Rückfahrt auf der österreichischen Seite stolze 78 Euro. Auch Zebisch sieht in der Alpenregion einen Hang zum Luxustourismus. Zwei-Sterne-Pensionen würden in Vier-Sterne-Hotels umgewandelt, oft auch weil neue Baugenehmigungen fehlen würden. Er wünscht sich daher mehr preiswerte Optionen - gerade für junge Menschen./scu/DP/stw

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
10:36Lufthansa Market-PerformBernstein Research
22.06.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
22.06.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.06.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:36Lufthansa Market-PerformBernstein Research
22.06.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
22.06.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.06.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen