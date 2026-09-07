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Amazon-Aktie fällt: Flugschreiber nach Frachtjet-Unfall geborgen

Amazon-Aktie fällt: Flugschreiber nach Frachtjet-Unfall geborgen

Nach dem tödlichen Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida haben die Ermittler die Flugschreiber gesichert.

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Sie sollten noch am Montag zur Zentrale der Bundesverkehrssicherheitsbehörde NTSB gebracht und dort ausgelesen werden, sagte eine NTSB-Vertreterin. In den kommenden Tagen werde ein Team von Dutzenden Experten die Unfallstelle untersuchen, doch zunächst habe die Bergung der Leichen Vorrang.

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Warum der Jet am Sonntagnachmittag (Ortszeit) beim Landen über die Bahn hinausschoss, mit Fahrzeugen kollidierte und in Brand geriet, ist bislang noch unklar. Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Fünf weitere wurden ins Krankenhaus gebracht.

NTSB rief Augenzeugen dazu auf, Fotos und Videos des Unfalls einzuschicken, um den Hergang rekonstruieren zu können. Einige neue Details gab die Behörde dennoch jetzt schon bekannt:

* An Bord des Frachtflugzeugs waren zwei Crewmitglieder.

* Es war der dritte Flug der Maschine an dem Tag: Zunächst flog sie von Cincinnati nach Miami, dann von dort nach San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico und von dort wieder zurück nach Florida.

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* Bei dem Unfall kollidierte das Flugzeug mit einem Kleinbus auf dem Flughafengelände. Darin saßen sieben Personen. Der Wagen gehörte einer Reinigungsfirma, die für Fluggesellschaften tätig ist.

* Danach durchbrach das Flugzeug einen Zaun und prallte mit einem Auto außerhalb des Flughafengeländes zusammen. Wie viele Personen in diesem Wagen saßen, blieb unklar.

Genaue Angaben zu den Toten und Verletzten machte die Verkehrssicherheitsbehörde nicht. An der Unfallstelle musste ausgelaufener Treibstoff entfernt werden, wie es von NTSB hieß. Weiterer Treibstoff werde aus dem Flugzeug abgepumpt. Die NTSB-Vertreterin bezeichnete die Lage vor Ort als verheerend. Überall lägen Trümmer herum.

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Der Flughafen in Miami hatte nach dem Unglück vorübergehend den Flugverkehr eingestellt. Am Montag war ein Teil der Start- und Landebahnen wieder frei. Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag zudem viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den großen Verkehrsflughäfen in den USA.

Die Amazon-Aktie verliert im NASDAQ-Handel zeitweise 1,11 Prozent auf 255,64 US-Dollar.

/rin/DP/zb

MIAMI (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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