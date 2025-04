Urteil im Prozess um German-Pellets-Pleite erwartet

SCHWERIN (dpa-AFX) - Der Mammutprozess um die Insolvenz des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets steht vor dem Abschluss. Nach mehr als zweijähriger Dauer mit mehr als 40 Verhandlungstagen soll am Freitag (9.00 Uhr) am Landgericht in Schwerin das Urteil verkündet werden. Angeklagt ist der heute 68 Jahre alte frühere Geschäftsführer. Von einer Vielzahl von Anklagepunkten werden den Plädoyers zufolge noch Insolvenzverschleppung und mehrfacher Betrug bei der Urteilsfindung Berücksichtigung finden.

Im Zuge einer Verständigung aller Prozessbeteiligten war dem Angeklagten bei einem Geständnis eine Haftstrafe von maximal zwei Jahren in Aussicht gestellt worden, ausgesetzt zur Bewährung.

Die Staatsanwaltschaft hatte sich bereiterklärt, als "Zeitpunkt des objektiven Eintritts der Insolvenz" den 15. November 2015 statt - wie in der Anklage zunächst vermerkt - den März 2015 anzunehmen. Damit fielen laut Verteidigung 97 Prozent der ursprünglichen Vorwürfe weg und die verfahrensrelevante Schadenssumme verringerte sich von 77,3 Millionen auf 2,5 Millionen Euro.

Für die German Pellets GmbH, nach eigenen Angaben einst Weltmarktführer bei Herstellung und Vertrieb von Holzpellets für Heizungen, war im Februar 2016 nach gescheiterten Expansionsplänen Insolvenzantrag gestellt worden. Daraufhin verloren Tausende von Kleinanlegern ihr Geld./fp/DP/ngu