URZ3 Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

18.09.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

URZ3 Energy hat am 16.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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