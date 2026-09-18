URZ3 Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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URZ3 Energy hat am 16.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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