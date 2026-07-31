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US-Arbeitskosten steigen im zweiten Quartal

DOW JONES--Die Arbeitskosten in den USA sind im zweiten Quartal 2026 gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Arbeitskosten um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte eine Zunahme um 0,8 Prozent vorhergesagt hatten. Im ersten Quartal hatte der Anstieg 0,9 Prozent betragen.

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Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im zweiten Quartal um 3,4 Prozent höher. Nach weiteren Angaben des Ministeriums lagen die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer zwischen April und Juni um 0,9 Prozent höher als im Vorquartal, bei Boni und anderen Vergütungen wurde eine Zunahme um 1,0 Prozent verzeichnet.

https://www.bls.gov/news.release/eci.toc.htm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 08:46 ET (12:46 GMT)