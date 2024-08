US-Arbeitsmarkt deutlich schwächer als bislang angenommen

Von Megan Leonhardt

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Beschäftigungswachstum in den USA ist längst nicht so stark wie bisher angenommen. Wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte, wurden die zuvor gemeldeten Nettobeschäftigungszuwächse für die zwölf Monate bis März um 818.000 nach unten revidiert. Von Bloomberg befragte Ökonomen hatten geschätzt, dass die Behörde die Zahl um 500.000 senken würde. Zuvor war für den Zeitraum April 2023 bis März 2024 ein Zuwachs von 2,9 Millionen Arbeitsplätze gemeldet worden. Das entspricht einem durchschnittlichen Nettozuwachs von etwa 242.000 neuen Arbeitsplätzen pro Monat. Nach der Revision sind es lediglich 173.500 pro Monat.

Die Revision ist erheblich und stellt eine Verringerung der Gesamtbeschäftigung von April 2023 bis März diesen Jahres um 0,5 Prozent dar. Die durchschnittlichen jährlichen Revisionen der vergangenen zehn Jahre betrugen plus oder minus etwa 0,1 Prozent.

August 21, 2024 13:02 ET (17:02 GMT)