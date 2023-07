US-Arbeitsmarktdaten belasten DAX

Der DAX40-Future (EUREX: FDAX) fiel am Donnerstag um 2,65 % und schloss damit den vierten Tag in Folge im Minus. Der Index war vollständig in der Hand der Bären, da die US-Arbeitsmarktdaten positiv überraschten. Dies führte zu einem beschleunigten Ausverkauf risikoreicher Anlagen, da sich die Stimmung in Richtung Risikoreduzierung bewegte.

Die ADP-Beschäftigungszahlen verdoppelten sich nahezu und signalisierten einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt, der die Erwartungen übertraf und im Gegensatz zu dem steht, was die US-Notenbank letztlich benötigt, um die Inflation zu bremsen. Heute wird die Veröffentlichung der US Non-Farm Payrolls (NFP) die Risikostimmung bestimmen, da der Markt entscheidet, ob risikobehaftete Anlagen durch weitere Zinserhöhungen in der größten Volkswirtschaft der Welt belastet werden.

Technische Daten

Der DAX40-Future ist in einen Abwärtstrend übergegangen, nachdem der Index deutlich unter seinen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt gefallen ist. Alle in der Vorwoche erzielten Gewinne wurden durch den Ausverkauf aufgehoben, als der Index zu seiner Unterstützung zurückkehrte und sogar noch tiefer fiel, da die Stimmung auf Risikoabbau ausgerichtet war. Der Durchbruch unter die 15.900-Marke, die zuvor als Unterstützung diente, fungiert nun als kurz- bis mittelfristiger Widerstand, während die 15.652-Marke, die im Mai als Unterstützung diente, weiterhin Bestand hat.

Da der Futures-Index auf seinem Unterstützungsniveau mit einem überverkauften Relative-Stärke-Index handelt, könnte es zu einer Trendwende kommen, wenn die Bullen aus der Deckung kommen. Die Marke von 15.900 könnte Tradern, die optimistisch für deutsche Aktien sind, ein potenzielles Aufwärtspotenzial bieten.

Im Gegensatz dazu könnte ein Durchbruch mit hohem Volumen unter das Unterstützungsniveau ein Hinweis darauf sein, dass der Markt weiterhin in einer Verkaufsstimmung ist. Das 23,60 %-Fibonacci-Extension-Level bei 15.428 könnte der nächste interessante Punkt auf der Abwärtsseite sein, wenn sich die Bären wieder sammeln, um die Abwärtsbewegung fortzusetzen.

Zusammenfassung

Die Index-Futures werden wahrscheinlich vor den NFP-Daten konsolidieren, bevor sie sich für eine Richtung entscheiden. Sollten die NFP-Daten schwächer als erwartet ausfallen, könnte der DAX40-Future um die Marke von 15.652 Unterstützung finden. Sollten die Daten jedoch positiv überraschen, könnten die Index-Futures stärker unter Abgabedruck geraten und die Marke von 15.428 erreichen.

Quellen: Automatic Data Processing, Reuters, TradingView

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden.

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.