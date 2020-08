US-Astronauten kehren an Bord der SpaceX-Kapsel sicher zur Erde zurück

Aktien in diesem Artikel Tesla 1.241,60 EUR

(Reuters) - Nach 64 Tagen im All sind die beiden US-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley von der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt.

Die Kapsel des Raumfahrzeugs "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX tauchte am Sonntag vor der Küste des US-Bundesstaates Florida in den Golf von Mexiko ein. Es war der erste Mal, dass ein privates Unternehmen Astronauten zur ISS und wieder zurückbrachte. SpaceX gehört dem Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk. "Im Namen der Teams von SpaceX und Nasa willkommen zurück auf dem Planeten Erde", begrüßte das SpaceX-Kontrollzentrum die Astronauten nach der Landung im Wasser. "Danke, dass Sie mit SpaceX geflogen sind."

Behnken und Hurley hatten die Kapsel "Endeavour" am Samstag von der ISS abgedockt. Die Reise zurück zur Erde dauerte 21 Stunden. Die planmäßige Wasserlandung am Sonntagabend um 20:48 Uhr (MESZ) war ein wichtiger abschließender Test dafür, ob Musks Firma Astronauten in den Orbit und wieder zurückbringen kann. Bislang hatte das kein Privatunternehmen geschafft. "Dies war ein großartiger Tag für die NASA und ein großartiger Tag für die Vereinigten Staaten von Amerika", erklärte der NASA-Chef Jim Bridenstine während einer Pressekonferenz. "Heute haben wir wirklich Geschichte geschrieben."

Hurley und Behnken wurden zur Gewöhnung an die Erdanziehungskraft auf einer Trage aus der Kapsel geholt und zeigten sich lächelnd mit dem Daumen nach oben. "Vielen Dank, dass Sie die schwierigsten und wichtigsten Teile der menschlichen Raumfahrt erledigt haben - uns in den Orbit zu bringen und nach Hause zu bringen", sagte Behnken der SpaceX-Missionskontrolle in Hawthorne, Kalifornien, als die Lukentür geöffnet wurde. "Ich bin einfach stolz darauf, ein kleiner Teil dieses Unterfangens zu sein, mit einer privaten Firma Menschen sicher zu und von der Raumstation zu fliegen", sagte Hurlay.

Für die sichere Rückkehr zur Erde verlangsamten autonome Triebwerke sowie Fallschirme die kegelförmige Kapsel. Die Geschwindigkeit wurde von fast 28.157 Stundenkilometern im Orbit auf rund 560 km/h für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre abgebremst. Schließlich schlug die Kapsel mit 24 Stundenkilometern auf dem Wasser auf. "Ich bin fast sprachlos darüber, wie gut die Dinge heute gelaufen sind", sagte Steve Stich, NASA-Manager für kommerzielle Besatzungsmitglieder.

Die Kapsel sollte von einem gemeinsamen Bergungsteam von SpaceX und der US-Raumfahrtbehörde Nasa per Hubschrauber an Land gebracht werden. Behnken und Hurley waren am 31. Mai vom Kennedy-Space-Center der Nasa aus ins All gestartet. Es war das erste Mal seit neun Jahren, dass vom Boden der USA aus Menschen ins All aufbrachen. 2011 hatte die Nasa ihr Shuttle-Programm eingestellt. Seither hatten die USA ihre Astronauten mit Hilfe des russischen Raumfahrtprogrammes zur ISS gebracht.