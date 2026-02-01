DAX25.147 +0,6%Est506.066 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +0,9%Nas22.642 +0,3%Bitcoin56.737 -0,4%Euro1,1819 -0,3%Öl69,21 +2,8%Gold4.975 +2,0%
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Gemini Space Station-Aktie bricht drastisch ein: Massenexodus aus der Chefetage, vorläufige Zahlen enttäuschen Gemini Space Station-Aktie bricht drastisch ein: Massenexodus aus der Chefetage, vorläufige Zahlen enttäuschen
Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie
US-Aufträge für langlebige Güter fallen im Dezember

18.02.26 14:36 Uhr

DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Dezember nicht ganz so stark gefallen wie erwartet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, reduzierten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 2,0 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde auf 5,4 (vorläufig: 5,3) Prozent nach oben revidiert.

Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,9 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Abnahme um 2,5 Prozent.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,6 Prozent.

In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 08:37 ET (13:37 GMT)