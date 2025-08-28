DAX24.213 -0,3%ESt505.400 -0,8%Top 10 Crypto15,62 -1,5%Dow45.272 ±-0,0%Nas21.416 -0,2%Bitcoin94.387 -0,5%Euro1,1656 +0,3%Öl67,89 -1,2%Gold3.375 +0,2%
US-Aufträge für langlebige Güter sinken im Juli

26.08.25 14:35 Uhr

DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Juli gesunken. Wie das US-Handelsministerium berichtete, fielen die Orders gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 4,0 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat um 9,4 Prozent wurde bestätigt.

Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 1,1 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Abnahme um 2,5 Prozent.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, stiegen um 1,1 Prozent.

In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 08:36 ET (12:36 GMT)