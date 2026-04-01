DAX23.953 -0,3%Est505.814 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8500 +1,9%Nas24.597 -0,3%Bitcoin65.593 +0,7%Euro1,1689 -0,2%Öl116,7 +4,9%Gold4.524 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX wenig bewegt -- Wall Street stabil erwartet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie springt nach Milliarden-Verkauf von TK Elevator an Kone kräftig an thyssenkrupp-Aktie springt nach Milliarden-Verkauf von TK Elevator an Kone kräftig an
Cardano-Gründer kritisiert Ripple: Profitieren XRP-Anleger nicht von den Gewinnen? Cardano-Gründer kritisiert Ripple: Profitieren XRP-Anleger nicht von den Gewinnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Aufträge für langlebige Güter steigen im März

29.04.26 14:38 Uhr

DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im März gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 1,2 (vorläufig: 1,3) Prozent revidiert.

Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,9 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Abnahme um 0,3 Prozent.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 3,3 Prozent.

In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)