US-Außenminister Blinken führt Gespräche in Südkorea

SEOUL (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken setzt in Südkorea seine politischen Gespräche in Ostasien fort. An diesem Donnerstag trifft er in Seoul seinen südkoreanischen Kollegen Park Jin. Im Mittelpunkt stehen der Konflikt um Nordkoreas Atomwaffenprogramm und die Sicherheitskooperation der USA mit ihren Verbündeten Südkorea und Japan. Im August hatten sich die drei Länder bei einem Gipfeltreffen in den USA angesichts der wachsenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und des Machtstrebens Chinas in der Region darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit zu stärken.

Weitere Schwerpunkte der Gespräche in Seoul sind der Gaza-Konflikt und die internationale Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen Russland. Zuvor hatte Blinken am Dienstag und Mittwoch am Treffen der Außenminister der G7-Gruppe der großen Wirtschaftsmächte in Tokio teilgenommen. Von Seoul aus reist er weiter nach Indien./dg/DP/ngu