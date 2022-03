US-Außenminister Blinken in Moldau

CHISINAU (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise hat sich US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag in der Republik Moldau zum Gespräch mit Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita getroffen. In der Hauptstadt Chisinau waren darüber hinaus Unterredungen mit Moldaus Präsidentin Maia Sandu und Außenminister Nicu Popescu geplant. Moldau ist ein Nachbarland der Ukraine und im Moment Anlaufpunkt für ukrainische Flüchtende. Am Samstag hatte sich Blinken bereits mit seinem polnischen Kollegen Zbigniew Rau und dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba beraten./vsr/DP/zb