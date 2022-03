US-Außenminister Blinken telefoniert mit Baerbock

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat ein weiteres Mal mit seiner deutschen Kollegin Annalena Baerbock über die Lage im Ukraine-Krieg gesprochen. Die beiden hätten am Dienstag miteinander telefoniert, teilte das US-Außenministerium in Washington mit. Blinken habe unter anderem betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine sei.

Blinken hatte in den vergangenen Tagen Polen, die Republik Moldau und das Baltikum besucht, um mit den Partnern dort über die Lage und die Bedrohung durch Russland zu beraten. Am Dienstag war er zu Gesprächen in Estland./jac/DP/stw