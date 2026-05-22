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US-Außenminister: 'Fortschritte' bei Iran-Verhandlungen

23.05.26 22:33 Uhr

NEU-DELHI/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio zufolge hat es bei den Iran-Verhandlungen Fortschritte gegeben. "Es wurden einige Fortschritte gemacht", sagte der Republikaner laut Transkript des Außenministeriums während seines Indien-Besuchs. Womöglich könnte es noch im Laufe des Tages Informationen dazu geben - oder morgen oder in ein paar Tagen, sagte Rubio. Vielleicht aber auch nicht, er sei sich aktuell nicht sicher.

Mehrere US-Medien berichteten unterdessen unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, dass US-Präsident Donald Trump noch an diesem Samstag (US-Ortszeit) ein Gespräch mit Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten führen wolle./rin/DP/zb