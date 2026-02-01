DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +5,5%Nas22.733 +0,6%Bitcoin58.063 +4,1%Euro1,1880 +0,1%Öl67,61 +0,1%Gold5.026 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Außenminister Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz

13.02.26 18:26 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit großer Spannung wird an diesem Samstag (09.00 Uhr) der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) erwartet. Die große Frage ist: Wird er an die Rede von JD Vance aus dem Vorjahr anknüpfen oder nach der Grönland-Krise doch ein Stück auf die Verbündeten zugehen. Die Europäer erhoffen sich ein Bekenntnis zur Nato und möglichst auch eine klare Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in Europa.

Wer­bung

Im Anschluss (9.30 Uhr) an Rubios Rede spricht Chinas Außenminister Wang Yi, danach sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Keir Starmer gemeinsam auf der großen Bühne. Auch deutsche Politiker haben am zweiten Tag der Sicherheitskonferenz Auftritte. So wird Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) mit dem Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, über transatlantische Zusammenarbeit sprechen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nimmt an zwei Gesprächsrunden teil.

Die Veranstalter hatten vorab von einer "Sicherheitskonferenz der Superlative" gesprochen. Es wurden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem sollten etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen.

Im Mittelpunkt der bis Sonntag dauernden Beratungen stehen der Umbruch der Weltordnung mit der Krise in den transatlantischen Beziehungen, der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg. Am Rande der Konferenz werden insbesondere am Samstag zahlreiche Demonstrationen erwartet - unter anderem gegen die iranische Regierung in Teheran./sow/DP/stw