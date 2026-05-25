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US-Außenminister Rubio trifft Kollegen Indiens, Japans und Australiens

26.05.26 05:49 Uhr

NEU-DELHI (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio nimmt am Dienstag in Neu-Delhi an einem sicherheitspolitischen Treffen mit seinen Kollegen aus Indien, Japan und Australien teil. Das zentrale Anliegen der sogenannten Quad-Gruppe der vier Länder ist es, einen freien und offenen Indopazifik zu gewährleisten.

Bei dem eintägigen Treffen wollen die Teilnehmer nach Angaben Indiens darüber diskutieren, wie die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ausgebaut werden kann. Auch die Situation in der indopazifischen Region sowie andere internationale Themen stehen im Fokus. Neben Rubio nehmen Australiens Außenministerin Penny Wong sowie ihre Kollegen Subrahmanyam Jaishankar aus Indien und Toshimitsu Motegi aus Japan teil.

Bei Quad handelt es sich um ein eher informelles Dialogforum, das 2007 gegründet und nach zwischenzeitlicher Auflösung zehn Jahre später wiederbelebt wurde. Die Gruppe richtet sich offiziell nicht gegen einen bestimmten Staat, wird aber als Teil der Bemühungen angesehen, dem zunehmenden Machtanspruch Chinas in der Region zu begegnen. Weitere Kooperationsbereiche sind die Gesundheitssicherheit, Technologie, der Klimaschutz und die Infrastrukturentwicklung./dg/DP/he