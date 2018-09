US-Autoabsatz etwas höher - Mercedes erneut mit Absatzeinbruch

Von Adrienne Roberts

NEW YORK (Dow Jones)--Die Mehrzahl der Autohersteller hat in den USA im vergangenen Monat Absatzzuwächse erzielt. Während besonders Fiat Chrysler und Ford mehr Autos an die Kundschaft verkauften, fällt die Bilanz für die deutschen Hersteller differenziert aus. Negativ fällt Daimler auf, wo die Verkäufe von Mercedes-Benz erneut einbrachen.

Trotz der weiterhin guten Situation am US-Automarkt gehen Analysten davon aus, dass sich die Nachfrage in den restlichen Monaten des Jahres abkühlt. Zur Begründung verweisen die Beobachter auf steigende Zinsen und höhere Fahrzeugpreise.

Starke Nachfrage nach SUV

Insgesamt dürften die Verkäufe im August in der Branche um rund 1 Prozent gestiegen sein. Besonders die Nachfrage nach SUV sei weiter hoch. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Absätze im Vorjahreszeitraum wegen den Auswirkungen des Hurrikans Harvey geringer waren.

Der Stuttgarter Premiumhersteller Mercedes berichtete für August über einen Absatzrückgang von knapp 20 Prozent. Im Monat davor waren die Verkäufe um 23 Prozent eingebrochen. Im bisherigen Jahresverlauf kommt Mercedes-Benz nun auf einen Absatzrückgang von 6 Prozent. Dietmar Exler, Chef von Mercedes-Benz in den USA, begründete den neuerlichen Rückgang damit, dass einige Modelle erst verspätet verfügbar seien. Die Nachfrage sei aber weiter hoch.

Fiat Chrysler steigert Verkäufe um 10 Prozent

Besser haben sich die beiden anderen deutschen Premiumhersteller entwickelt: BMW berichtete für die Kernmarke über ein Absatzplus von 1 Prozent, während Audi die Verkäufe um 6 Prozent steigerte. Der Mutterkonzern des Ingolstädter Herstellers, die Volkswagen AG, erzielte ein leichtes Absatzplus von 1 Prozent.

Wesentlich besser lief es für Fiat Chrysler und Ford: Der amerikanisch-italienische Konzern steigerte die Verkäufe im August um ein Zehntel, während der Konzern aus Dearborn ein Plus von 4 Prozent erzielte.

