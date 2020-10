US-Autoabsatz sorgt im dritten Quartal für Silberstreif am Horizont

Von Nora Naughton

NEW YORK (Dow Jones)--In dem ersten vollen Dreimonatszeitraum nach dem coronabedingten Lockdown in den Vereinigten Staaten zeigen die US-Autoverkäufe stärker als erhoffte Erholungstendenzen. Zum Teil liegt das daran, dass sich wieder mehr Leute ein neues Fahrzeug leisten wollen. Dem spielt in die Hände, dass die Kreditbedingungen vorteilhafter geworden sind, so dass das Wunschauto erschwinglicher wird. Nach den Schätzungen von Branchenwebseiten dürften die US-Gesamtautoverkäufe im dritten Quartal zwar immer noch 11 Prozent unter dem Vorjahresquartal liegen, zum Vorquartal ist dies aber großer Sprung. Von April bis Ende Juni zeigte sich ein Einbruch von fast 31 Prozent.

Angeführt wird die Erholung von der steigenden Nachfrage einzelner Verbraucher, die Autos bei Händlern kaufen und nicht wie sonst von den großen Flottenbetreibern und anderen Unternehmen, die Autos in großen Mengen kaufen. Diese leiden immer noch unter der Krise. Dass es durch die zahlreichen Werksschließungen im Frühjahr zu einer Knappheit bei den verfügbaren Autos gekommen ist, hat die Preise klettern lassen. So konnten die Autofirmen und Händler ihre Kaufanreize und weitere Rabatte größtenteils in der Schublade lassen.

Nach den Daten des US-Analysehauses J.D. Power zahlten Autokäufer in den Vereinigten Staaten im September durchschnittlich den bisherigen Spitzenwert von 35.655 US-Dollar für einen Neuwagen, das war ein Anstieg von 5,6 Prozent gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Für Thomas King, Präsident von J.D. Power, deutet die Tatsache, dass in dem Monat mit den Labor Day ein Feiertag in die Berechnung miteinbezogen wurde, auf eine starke bereinigte Verbrauchernachfrage nach Neufahrzeugen hin - zumal vor dem Hintergrund, dass das Angebot einiger beliebter Fahrzeugmodelle begrenzt war.

Die südkoreanische Hyundai Motor ist einer von mehreren Automobilherstellern, die das "Branchen-Comeback" anführen. Hyundai, das vor kurzem seine Produktpalette um beliebte Geländewagen erweitert hat, meldete für September einen Anstieg des US-Absatzes im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozent. Für das dritte Quartal wiesen die Südkoreaner ein Minus von nur 1 Prozent aus.

Für den Autobauer General Motors gab es im dritten Quartal auch einen Hoffnungsschimmer am Horizont: Brach der US-Absatz im zweiten Quartal noch um 34 Prozent ein, so konnte er sich im dritten Quartal auf ein Minus von 10 Prozent stabilisieren. Der Konzern aus Detroit erklärte, die Produktion habe größtenteils wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Der Autohersteller profitierte von der steigenden Nachfrage nach den großen Pickup-Trucks, die lange Zeit seine "Sahneschnitten" waren, sowie von Kostensenkungsmaßnahmen, die bereits Jahre im Voraus eingeführt wurden.

Der Rivale Fiat Chrysler Automobiles NV meldete ebenfalls einen Rückgang der US-Verkäufe im dritten Quartal um 10 Prozent, aber das Minus war hier ebenfalls deutlich niedriger als im zweiten Quartal mit 39 Prozent.

