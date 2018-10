US-Autoabsatz stottert im September

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilmarkt in den USA ist im September geschrumpft. Die Mehrzahl der Hersteller hat im vergangenen Monat Einbußen verbucht. Ford verwies zur Begründung auf den starken Vergleichszeitraum aus dem Vorjahr: Nach den Zerstörungen durch mehrere Hurrikans brauchten viele Kunden in Florida und Texas im September 2017 ein neues Auto und strömten in die Autohäuser.

Im September diesen Jahres lag der Absatz von Ford um 11,2 Prozent unter dem Vorjahr. Auch General Motors verwies auf die Hurrikan-Saison. Der Konzern, der seine Zahlen nicht mehr monatsweise sondern nur quartalsweise ausweist, meldete für das gesamte dritte Quartal einen Absatzrückgang um 11 Prozent. Auch die Autobauer aus Asien meldeten Einbußen. Bei Toyota ging und Nissan ging es um 10,4 bzw. 12,2 Prozent nach unten. Honda setzte 7 Prozent weniger ab als im Vorjahresmonat.

Einzig Fiat Chrysler konnte sich freuen: Der italienisch-amerikanische Konzern steigerte den Absatz dank der Nachfrage nach SUVs kräftig um 15 Prozent. Die Marke Jeep legte um 14 Prozent zu und erzielte den neunten Monat in Folge einen Absatzrekord. Die Compass-Verkäufe stiegen um 46 Prozent, jene des Cherokee sogar um 87 Prozent.

Bei den deutschen Herstellern zeigte sich ein gemischtes Bild. Volkswagen setzte auf dem US-Markt 4,8 Prozent weniger ab und führte Verzögerungen im Zertifizierungsprozess als Grund an. Einige Fahrzeuge des Modelljahres 2019 kämen deshalb später in die Autohäuser. Daimler verbuchte einen Rückgang um 5 Prozent und verwies ebenfalls auf Verzögerungen bei der Verfügbarkeit neuer Modelle. BMW steigert den US-Absatz dagegen um 0,2 Prozent, wobei die Kernmarke BMW um 1,3 Prozent zulegte.

October 02, 2018 14:38 ET (18:38 GMT)